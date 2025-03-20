Відступ ЗСУ з Курщини

Мапа бойових дій за 8-15 березня. (Фото: Еспресо) Українські війська майже повністю вийшли з Курської області Росії, завершивши наступ, який минулого літа приголомшив Кремль своєю швидкістю та зухвалістю, пише американське видання New York Times. Українські військові кажуть, що тривають запеклі бої, але тепер їхня мета – запобіг­ти вторгненню російських військ у Сумську область України та...