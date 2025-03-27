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Готують cпеціяльний трибунал

By 2 Mins Read

Коаліція держав провелa засідання. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) СТРАСБУРҐ. –  19-21 березня учасники Коаліції держав (Core Group) провели фінальне, чотирнадцяте, засідання. Юридичні експерти коаліції завершили технічну роботу над трьома проєктами документів, необхідними для створення спеціяльного трибуналу щодо злочину аґресії проти України: проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Европи про створення cпеціяльного трибуналу, проєктом...


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