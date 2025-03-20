Для збереження спорту в діяспорі

Я, Олексій Лях-Породько, засновник ютуб– каналу MVP „Sports Rodovid“, подкаст каналу „Sport.UA History“. Місія каналу – збереження українського спорту в діяспорі як національної пам’яті. Зроблено вже 161 інтерв’ю з гостями із 19 країн світу (США, Канада, Данія, Велика Бри­танія, Ізраїль, Австралія, Франція, Еспанія, Польща, Болгарія, Німеч­чина, Естонія, Фінляндія, Австрія, Ірляндія, Бразилія, Люксембурґ, Швайцарія, Арґентина). Мої...