Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Діти з України відпочили в Ізраїлі

By 3 Mins Read

Українські діти в планетарії. На початку березні 2025 року до портового міста Ашдод, що на березі Середземного моря Ізраїлю, прилетіли українські діти. Це школярі з Краматорська та Одеси, які кілька днів відпочивали, зустрічалися зі своїми ізраїльськими однолітками, відвідувати історичні місця єврейської держави, ділилися своїми думками від пережитої війни.  Вони мали змогу трохи відпочити від ракетних...


Already a member? Log in here

Related Posts