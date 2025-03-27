Діти з України відпочили в Ізраїлі

Українські діти в планетарії. На початку березні 2025 року до портового міста Ашдод, що на березі Середземного моря Ізраїлю, прилетіли українські діти. Це школярі з Краматорська та Одеси, які кілька днів відпочивали, зустрічалися зі своїми ізраїльськими однолітками, відвідувати історичні місця єврейської держави, ділилися своїми думками від пережитої війни. Вони мали змогу трохи відпочити від ракетних...