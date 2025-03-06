Журналісти служать Україні

Журналістка і благодійниця Іванна Гошій. ТЕРНОПІЛЬ. – Відомий тернопільський журналіст Денис Лучка вже третій рік боронить Україну, нині служить на важкому Донецькому напрямку у складі 63-ої окремої механізованої бриґади. Він є офіцером-оператором відділення управління батальйону безпілотних систем. У короткі хвилини перерви між бойовими діями, воїн з позивним „Журналіст“ пише про фронтові історії, які є свідченням...