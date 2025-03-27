Закордонні зустрічі Президента України

Президент Володимир Зеленський, Кронпринц-реґент Норвегії Гокон, Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ОСЛО. – 20 березня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. „Ми вдячні Норвегії за військову, гуманітарну та підтримку енерґетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не...
Previous ArticleБойові дії за 20-25 березня
Next Article Підсумки переговорів у Савдівській Арабії