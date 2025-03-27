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Закордонні зустрічі Президента України

By Updated:2 Mins Read

Президент Володимир Зеленський, Кронпринц-реґент Норвегії Гокон, Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ОСЛО. – 20 березня відбулася зуст­річ Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. „Ми вдячні Норвегії за військову, гуманітарну та підтримку енерґетики, що дуже важливо, особливо під час останніх трьох важких зим. Дуже вдячний, ми ніколи цього не...


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