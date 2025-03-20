Зустріч міністрів країн G7 у Канаді

ЛОНДОН. – 13-14 березня в Канаді відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн-членів „Групи семи“ (G7). Міністри підтвердили непохитну підтримку України та наголосили на важливості ґарантій безпеки для України після завершення війни. Міністер закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що учасники зустрічі в Канаді домовилися щодо інструментів тиску, щоб примусити Росію розпочати серйозні переговори про...