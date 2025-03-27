Квітка Цісик живе на сцені

Солістка Ірина Гусак. До „Свободи“ написав давній приятель тижневика Алекс Ґутмахер: „Добрий день! Вінниця, Миколаїв, Коломия, зараз Одеса, потім Київ. Завжди пам’ятаю Вашу підтримку“. Йшлося про вистави в українських театрах про Квітку Цісик. 2007 року піяніст і продюсер Алекс Ґутмахер, колишній одесит, започаткував українсько-американський проєкт „Незабутня Квітка“, присвячений життю та творчості Квітки Цісик (1953-1998) –...