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Квітка Цісик живе на сцені

By 2 Mins Read

Солістка Ірина Гусак. До „Свободи“ написав давній приятель тижневика Алекс Ґутмахер: „Добрий день! Вінниця, Миколаїв, Коломия, зараз Одеса, потім Київ. Завжди пам’ятаю Вашу підтримку“. Йшлося про вистави в українських театрах про Квітку Цісик. 2007 року піяніст і продюсер Алекс Ґутмахер, колишній одесит, започаткував українсько-американський проєкт „Незабутня Квітка“, присвячений життю та творчості Квітки Цісик (1953-1998) –...


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