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Конкурс соціяльних ініціятив „Час діяти, Україно!”

By 4 Mins Read

Директорка Миронівської птахофабрики Ольга Форостяна розповіла про соціяльні ініціативи на Канівщини. (Фото: Олександр Вівчарик) КАНІВ, Черкаська область. – 18 березня відбулося відкриття чергового ґрантового конкурсу соціяльних ініціятив „Час діяти, Україно!”. Про його старт оголосив Благодійний фонд (БФ) „МХП – громаді”. Організатори представили захід одночасно на чотирьох майданчиках у чотирьох областях. Один з них відбувся у...


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