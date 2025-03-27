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Ми не просто відновлюємо Україну – ми створюємо нову реальність

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Учасниці зустрічі (зліва): Зоряна Головата, Марта Кебало, Маріанна Заяць. НЮ-ЙОРК. – У штаб-квартирі ООН 10 березня відбувся високорівневий захід „Building Back Better: Gender-Sensitive and Inclusive Post-War Recovery in Ukraine“ („Відновлюємо краще: гендерно-чутливе та інклюзивне післявоєнне відновлення в Україні“), який організувало  Постійне представництво України при ООН разом з ООН-Жінки. Серед промовців були Сіма Самі Бахус –...


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