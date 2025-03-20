Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

На Буковині дбають про воїнів

By 2 Mins Read

Турботливі господині села Владична приготовляють гостинці для воїнів. ЧЕРНІВЦІ. – Начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що від початку повномаштабної війни Чернівецька область спрямувала на підтримку оборони України та сил безпеки понад 830 млн грн. Це вагомий внесок всіх мешканців краю, представників влади, підприємців. Недавно для бійців 107-ої  бриґади передали 20 дронів, необхідне устаткування...


Already a member? Log in here

Related Posts