На Буковині дбають про воїнів

Турботливі господині села Владична приготовляють гостинці для воїнів. ЧЕРНІВЦІ. – Начальник обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк повідомив, що від початку повномаштабної війни Чернівецька область спрямувала на підтримку оборони України та сил безпеки понад 830 млн грн. Це вагомий внесок всіх мешканців краю, представників влади, підприємців. Недавно для бійців 107-ої бриґади передали 20 дронів, необхідне устаткування...