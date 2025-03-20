Світ наш вирує змінами. Великою мірою – непередбаченими‚ занадто стрімкими‚ свавільними. Виникає і запановує атмосфера невизначености‚ загального занепокоєння. Ніхто нічого не знає достеменно‚ соціяльні мережі денно-нощно розносять чутки‚ найчастіше – протилежні за змістом‚ висмоктані з пальця‚ безглузді. Блоґери‚ політологи‚ політтехнологи наввипередки намагаються вгадати розвиток подій‚ прогнозують наслідки і ще більше спотворюють реальну картину‚ бо зміни...