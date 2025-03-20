Новий начальник Генштабу ЗСУ

Генерал-майор Андрій Гнатов КИЇВ. – Президент України Володимир Зеленський за поданням Міноборони 16 березня призначив новим начальником генерального штабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова. Фактично він став другою людиною у вертикалі ЗСУ після Олександра Сирського. З цієї посади звільнили генерал-лейтенанта Анатолія Баргилевича і призначили його генеральним інспектором Міноборони. А. Гнатов має понад 27 років військового досвіду,...
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