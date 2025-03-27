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Передання благодійної допомоги

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Передання благодійної допомоги в Черкасах. (Фото: Олександр Костирко) ЧЕРКАСИ. –  Відбулося передання благодійної допомоги від гуманітарної організації Ukraine Focus, яка продовжує традицію союзницького волонтерства США і Европи ще з початку Першої світової війни. Тоді американська польова служба відправляла автомобілі швидкої допомоги в Европу. Цього разу для 118-ої окремої бриґади територіяльної оборони було передано апарати ШВЛ...


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