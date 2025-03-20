Поетеса з гуцульського села

„Я смодняночка-смоднянка, Моя доля – вишиванка, Моя пісня по Вкраїні хай луна. Я смодняночка-смоднянка, Гір карпатських полонянка, Край гуцульський – моя рідна сторона, – це поетичні рядки Надії Іванюк-Пасічняк про мальовниче село Смодна, що на Косівщині, в якому вона народилася 26 березня 1962 року. Вчителька, бібліотекарка, вона захоплюється літературою, мистецтвом, природою рідного краю. Надія Іванюк-Пасічняк...