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Поетеса з гуцульського села

By 3 Mins Read

„Я смодняночка-смоднянка, Моя доля – вишиванка, Моя пісня по Вкраїні хай луна. Я смодняночка-смоднянка, Гір карпатських полонянка, Край гуцульський – моя рідна сторона, – це поетичні рядки Надії Іванюк-Пасічняк про мальовниче село Смодна, що на Косівщині, в якому вона народилася 26 березня 1962 року.  Вчителька, бібліотекарка, вона захоплюється літературою, мистецтвом, природою рідного краю. Надія Іванюк-Пасічняк...


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