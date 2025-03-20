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Поетичне слово Омеляна Лупула

By 2 Mins Read

Омелян Лупул Омелян Лупул – поет-байкар, лірик, прозаїк-романіст,  автор віршів для дітей, головний редактор видавництва „Рута“ Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Він народжений 1950 року в селі Раранча, нині Рідківці Чернівецької  області. У творчому  доробку О. Лупула – 37 книг, в яких автор піднімає вічні філософські, гострі суспільні, національно-державотворчі, морально-етичні та естетичні проблеми. У...


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