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Посол України Василь Мірошніченко відвідав Нову Зеляндію

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Віце-канцлер Кентерберійського університету професорка Шеріл де ла Рей (зліва), Посол України Василь Мірошніченко, професорка Наталія Чабан. Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії та Новій Зеляндії Василь Мірошніченко відвідав місто Крайстчерч, що на Південному острові Нової Зеляндії, яке є центром реґіону Кентер­бері. Це найбільше місто на південному острові, з розвинутою економікою, університетським центром, яке динамічно...


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