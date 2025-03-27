Посол України Василь Мірошніченко відвідав Нову Зеляндію

Віце-канцлер Кентерберійського університету професорка Шеріл де ла Рей (зліва), Посол України Василь Мірошніченко, професорка Наталія Чабан. Надзвичайний і повноважний посол України в Австралії та Новій Зеляндії Василь Мірошніченко відвідав місто Крайстчерч, що на Південному острові Нової Зеляндії, яке є центром реґіону Кентер­бері. Це найбільше місто на південному острові, з розвинутою економікою, університетським центром, яке динамічно...