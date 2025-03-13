Почали виготовляти трактори

Одна з моделей тракторів. Фото із сайту компанії. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Компанія „АґроКар“ розпочала серійне виробництво тракторів „SPIKE TK“, які вже представлені чотирма моделями. „АґроКар“ розпочала свою діяльність у 2009 році з маленького вагончика, де продавалися запчастини та кілька сільськогосподарських аґрегатів. На перших порах їхня діяльність спрямовувалась на забезпечення українських фармерів високоякісною імпортною технікою та запчастинами...
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