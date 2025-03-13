Президент України провів зустріч зі Спадкоємним принцом Савдівської Арабії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Савдівська Арабія Мухаммадом бін Салманом Аль Савдом. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) ДЖИДДА, Савдівська Арабія. – Під час офіційної візити до Савдівської Арабії 11 березня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Королівства Савдівська Арабія Мухаммадом бін Салманом Аль Савдом. Глава держави...
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