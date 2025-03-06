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Протести на захист України

By 3 Mins Read

США Остап Яриш, Голос Америки У Воррені активісти вишикувалися вздовж дороги. У США відбулися протести на підтримку Украї­ни. Після словесної перепалки Дональда Трампа, Джей Ді Венса із Володимиром Зеленським у Білому домі, американський віцепрезидент поїхав відпочивати на гірськолижний відпочинок у штат Вермонт. У Воррені його зустріли мітинґувальники. Активісти вишикувалися вздовж дороги, очікуючи на прибуття кортежу....


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