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Репарації потерпілим від сексуального насильства

By 1 Min Read

НЮ-ЙОРК. – Близько 700 потерпілих від сексуального насилля під час російської війни проти України отримали виплати – так звані проміжні репарації, що стало можливим завдяки пілотній програмі, розробленій Global Survivors Fund і Dr. Denis Mukwege Foundation. Репарації виплачено чоловікам, жінкам та дітям. Про це повідомила лідерка “ООН Жінки в Україні” Сабін Фрейзер Гюнеш під час...


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