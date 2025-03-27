Росія русифікує українців

Президент Росії Володимир Путін 20 березня підписав указ щодо правового статусу українців, щоб змусити громадян України, які проживають у Росії або на окупованих територіях, прийняти російське громадянство або залишити ці землі. Про це 22 березня повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Цивільні українці, які „незаконно“ проживають у Росії й окупованих нею...