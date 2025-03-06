Світ – з Україною!

2 березня у британській столиці відбулася заініційована прем’єр-міністром Кіром Стармером зустріч европейських державних керівників з надзвичайно важливим порядком денним: сконсолідована військова підтримка України в її справедливій боротьбі з російським аґресором і пошук надійних для української державної суверенности ґарантій безпеки. Історичний момент украй складний: потреба безпеки – це вже не тільки українська‚ але й загальноевропейська і...