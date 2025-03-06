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Світ – з Україною!

By 3 Mins Read

2 березня у британській столиці відбулася заініційована прем’єр-міністром Кіром Стармером зустріч европейських державних керівників з надзвичайно важливим порядком денним: сконсолідована військова підтримка України в її справедливій боротьбі з російським аґресором і пошук надійних для української державної суверенности ґарантій безпеки. Історичний момент украй складний: потреба безпеки – це вже не тільки українська‚ але й загальноевропейська і...


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