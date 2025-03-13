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Сенат не підтримав резолюцію щодо України

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ВАШІНҐТОН. – 5 березня четверо сенаторів-демократів та підтримучий демократів незалежний сенатор Берні Сандерс винесли на голосування кожен свою резолюцію на підтримку України. Однак усі ці резолюції були забльоковані голосуванням сенаторів-республіканців. У тексті кожної із цих резолюцій був заклик „засудити жорстоке вторгнення Володимира Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії“....


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