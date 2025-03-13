Сенат не підтримав резолюцію щодо України

ВАШІНҐТОН. – 5 березня четверо сенаторів-демократів та підтримучий демократів незалежний сенатор Берні Сандерс винесли на голосування кожен свою резолюцію на підтримку України. Однак усі ці резолюції були забльоковані голосуванням сенаторів-республіканців. У тексті кожної із цих резолюцій був заклик „засудити жорстоке вторгнення Володимира Путіна в Україну та знову підкреслити підтримку Сполученими Штатами України та західної демократії“....