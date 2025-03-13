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СКУ привітав позицію України

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Світовий конґрес українців (СКУ) привітав конструктивний діялог між українською та американською делеґаціями в Савдівській Арабії, зокрема щодо 30-денного припинення вогню. Про це йдеться в офіційній заяві СКУ: „Ми підтримуємо чітку позицію України щодо досягнення тривалого миру, який передбачає, серед іншого, критично важливі гуманітарні заходи – припинення атак з неба та моря, негайне звільнення військовополонених та...


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