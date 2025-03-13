СКУ привітав позицію України

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав конструктивний діялог між українською та американською делеґаціями в Савдівській Арабії, зокрема щодо 30-денного припинення вогню. Про це йдеться в офіційній заяві СКУ: „Ми підтримуємо чітку позицію України щодо досягнення тривалого миру, який передбачає, серед іншого, критично важливі гуманітарні заходи – припинення атак з неба та моря, негайне звільнення військовополонених та...