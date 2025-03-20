США виходять з Міжнародної групи з розслідувань

НЮ-ЙОРК. – Сполучені Штати виходять із Між­на­родної групи з розслідувань злочинів аґресії Росії проти України. Це рішення є останнім свідченням того, що адміністрація Трампа відмовляється від притягнення Путіна до відповідальности за злочини, скоєні проти українців, пише New York Times. Багатонаціональну групу створили для розслідування злочинів, скоєних політичними лідерами, які несуть відповідальність за вторгнення в Україну....