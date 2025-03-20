УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

Ліна Костенко святкує 95-річчя КИЇВ. – 19 березня святкує 95-річчя видатна українська письменниця Ліна Костенко. Її вважають однією з найповажніших українських мистців, яку багато хто називає „совістю нації“. З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції „Другий фронт АТО“ і передавала на фронт збірки своїх поезій. Після широкомаштабного вторгнення РФ вона відмовилася...