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УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ

By 5 Mins Read

Ліна Костенко святкує 95-річчя КИЇВ. – 19 березня святкує 95-річчя видатна українська письменниця Ліна Костенко. Її вважають однією з найповажніших українських мистців, яку багато хто називає „совістю нації“. З початку війни на сході України письменниця приєдналася до гуманітарної акції „Другий фронт АТО“ і передавала на фронт збірки своїх поезій. Після широкомаштабного вторгнення РФ вона відмовилася...


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