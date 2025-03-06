Україна на шляху до справедливого миру

В умовах динамічної та нестабільної ситуації на міжнародній арені, де Україна опинилася в епіцентрі геополітичного протистояння, її стратегічне бачення та активна роля в пошуку шляхів до справедливого миру набувають надзвичайного значення. Український президент обрав принципову позицію щодо миру та не погоджується на „капітулістські мирні угоди“, які можуть дати Росії перевагу. Ця принципова позиція базується на...