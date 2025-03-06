Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Україна на шляху до справедливого миру

By 2 Mins Read

В умовах динамічної та нестабільної ситуації на міжнародній арені, де Україна опинилася в епіцентрі геополітичного протистояння, її стратегічне бачення та активна роля в пошуку шляхів до справедливого миру набувають надзвичайного значення. Український президент обрав принципову позицію щодо миру та не погоджується на „капітулістські мирні угоди“, які можуть дати Росії перевагу. Ця принципова позиція базується на...


Already a member? Log in here

Related Posts