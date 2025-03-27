Українські жінки в діяспорі мають бути частиною національної відбудови

Консультант Віце-прем’єр-міністра України з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації ООН з питань гендерної рівности Євгенія Лук’янченко (зліва) та Ірена Яросевич – головна представниця СФУЖО при Департа­менті ґльобальних комунікацій ООН. НЮ-ЙОРК. – Головна представниця Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) при Департаменті ґльобальних комунікацій ООН (Відділ громадянського суспільства) Ірена Яросевич взяла участь у заході CSW69 Road...