Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Українські жінки в діяспорі мають бути частиною національної відбудови

By 2 Mins Read

Консультант Віце-прем’єр-міністра України з питань европейської та евроатлантичної інтеґрації ООН з питань гендерної рівности Євгенія Лук’янченко (зліва) та Ірена Яросевич – головна представниця СФУЖО при Департа­менті ґльобальних комунікацій ООН. НЮ-ЙОРК. –  Головна представниця Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) при Департаменті ґльобальних комунікацій ООН (Відділ громадянського суспільства) Ірена Яросевич взяла участь у заході CSW69 Road...


Already a member? Log in here

Related Posts