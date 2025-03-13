Українські пілоти подякували американцям

Українські пілоти винищувачів F-16 подякували американському народу за можливість ефективно захищати українські міста від російського повітряного терору. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат та льотчик Вадим Ворошилов на позивний „Karaya“ поширили відповідне відео в соціяльних мережах. „Дорогий американський народе, мої бойові побратими, які захищають Україну на літаках F-16, передають слова вдячності...