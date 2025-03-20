У Держдепі спростували видалення інформації

ВАШІНҐТОН. – Інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування. Про це 19 березня заявила речниця Державного департаменту Теммі Брюс. Вона підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціятиви під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з...
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