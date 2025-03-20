У Держдепі спростували видалення інформації

ВАШІНҐТОН. – Інформація, зібрана під егідою проєкту Єльського університету про викрадення Росією дітей з окупованих українських територій, не була видалена попри припинення фінансування. Про це 19 березня заявила речниця Держав­ного департаменту Теммі Брюс. Вона підтвердила, що адміністрація США припинила фінансову підтримку ініціятиви під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з...