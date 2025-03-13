У світі вшанували Тараса Шевченка

Українські громади по всьому світу з нагоди 211-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка вшанували його пам’ять покладанням квітів до пам’ятників Кобзарю у своїх країнах та проводячи різного роду урочисті заходи. Про це повідомляє Укрінформ. ВАШІНҐТОН ВАШІНҐТОН. – Українська громада та представники Посольства України в США зібрались біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб віддати шану...