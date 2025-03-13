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У світі вшанували Тараса Шевченка

By 3 Mins Read

Українські громади по всьому світу з нагоди 211-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка вшанували його пам’ять покладанням квітів до пам’ятників Кобзарю у своїх країнах та проводячи різного роду урочисті заходи. Про це повідомляє Укрінформ.   ВАШІНҐТОН ВАШІНҐТОН. – Українська громада та представники Посольства України в США зібрались біля пам’ятника Тарасові Шевченку, щоб віддати шану...


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