У Тернополі вшанували добровольців

У Тернополі вшановують добровольців. ТЕРНОПІЛЬ. – У День українського добровольця представники влади, духовенство, воїни з тернопільцями зібралися біля меморіяльної стели „Борцям за волю України“, щоб віддати честь і пошану героям-добровольцям, які без вагань обрали боротьбу за свободу Батьківщини. Під час урочистого заходу військові отримали відзнаки за відвагу. Медалею від Президента „За військову службу Україні“ нагородили...