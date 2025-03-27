Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

У Тернополі вшанували добровольців

By 2 Mins Read

У Тернополі вшановують добровольців. ТЕРНОПІЛЬ. – У День українського добровольця представники влади, духовенство, воїни з тернопільцями зібралися біля меморіяльної стели „Борцям за волю України“, щоб віддати честь і пошану героям-добровольцям, які без вагань обрали боротьбу за свободу Батьківщини. Під час урочистого заходу військові отримали відзнаки за відвагу. Медалею від Президента „За військову службу Україні“ нагородили...


Already a member? Log in here

Related Posts