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Французькому депутатові відповіли щодо Статуї Свободи

By 1 Min Read

Французький депутат Европейського парляменту Рафаель Глюксманн закликав США повернути Статую Свободи, оскільки США, за його словами, більше не представляють цінності, які спонукали Францію запропонувати статую. Відповідаючи на запитання, чи хоче Президент Дональд Трамп повернути Франції Статую Сво­боди, речниця Білого дому Керолайн Левітт відповіла: „Абсолютно ні. І моя порада цьому французькому політику низького рівня – нагадати...


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