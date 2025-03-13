Шевченкове слово єднає українців

Пам’ятник Шевченка у Бережанах прикрасили вишиванкою. ТЕРНОПІЛЬ. – У місті та області відбулися культурно-мистецькі заходи „Велич Кобзаря – сила героїв“, поетичні читання „Моя стежина до Шевченка“, присвячені вшануванню 211-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка. Воїни 80-ої десантно-штурмової Галицької бриґади взяли участь у конкурсі на найкраще деклямування віршів Кобзаря, які додають стійкости захисникам на фронті....