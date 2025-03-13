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Як Україна ламає російську пропаґанду про армію

By 2 Mins Read

Російська пропаґанда працює безперервно, мов гігантська фабрика брехні, намагаючись дискредитувати Збройні сили України (ЗСУ) в очах світу. Кремль створює міти про жорстокість українських військових, звинувачуючи їх у мародерстві, тероризмі та інших вигаданих злочинах. Проте реальність доводить протилежне: українська армія діє за міжнародними стандартами, дотримується Женевських конвенцій і стоїть на захисті людяности навіть у найжорсткіших умовах...


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