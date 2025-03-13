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Ілон Маск не вимкне Starlink

By 2 Mins Read

ВАШІНҐТОН. – Мільярдер Ілон Маск заявив, що ніколи не вимкне мережу Starlink для українських військових, навіть якщо буде незгоден з політикою України. Про це він повідомив у мережі X після суперечки з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським про використання системи Starlink, яка належить мільярдерові. „Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не...


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