Ілон Маск не вимкне Starlink

ВАШІНҐТОН. – Мільярдер Ілон Маск заявив, що ніколи не вимкне мережу Starlink для українських військових, навіть якщо буде незгоден з політикою України. Про це він повідомив у мережі X після суперечки з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським про використання системи Starlink, яка належить мільярдерові. „Щоб бути гранично зрозумілим, незалежно від того, наскільки я не...