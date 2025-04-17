Бойові дії 12-16 квітня

12 квітня На Покровському та Курському напрямках спроби окупантів прорвати оборону обертаються для російських загарбників рекордними втратами: від початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тис. осіб. На Харківському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив. Загарбники здійснюють заходи з доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат. Російські окупанти продовжують обстріли...