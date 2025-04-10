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Вивчали базу даних War&Sanctions

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Рада поділитися важливим підсумком міжнародного практичного заняття „Війна та санкції: як протидіяти державам-аґресорам“, яке відбулося 27 березня за ініціятиви Ради економічної безпеки України (РЕБ) за підтримки Міжнародного фонду „Відродження“. Понад 60 учасників з усього світу від журналістів-розслідувачів до урядовців опановували роботу з відкритою базою даних War&Sanc­tions. Це унікальний інструмент Головного управління розвідки  Міністерства оборони України...


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