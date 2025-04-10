Вивчали базу даних War&Sanctions

Рада поділитися важливим підсумком міжнародного практичного заняття „Війна та санкції: як протидіяти державам-аґресорам“, яке відбулося 27 березня за ініціятиви Ради економічної безпеки України (РЕБ) за підтримки Міжнародного фонду „Відродження“. Понад 60 учасників з усього світу від журналістів-розслідувачів до урядовців опановували роботу з відкритою базою даних War&Sanc­tions. Це унікальний інструмент Головного управління розвідки Міністерства оборони України...