Виставка „Кримськотатарська спадщина“

Посол України в США Оксана Марка­рова з організаторками виставки. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – У рамках саміту „Укра­їнська дія“ в Українському домі представили виставку „Кримсь­ко­татарська спадщина: корінний народ України у шедеврах мистецтва“. Про це повідомило Посольство України в США. Експозиція містить 15 рідкісних репродукцій европейських картин XVIII–XIX ст., які зображають сцени з повсякденного...