Виставка „Кримськотатарська спадщина“

Посол України в США Оксана Маркарова з організаторками виставки. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – У рамках саміту „Українська дія“ в Українському домі представили виставку „Кримськотатарська спадщина: корінний народ України у шедеврах мистецтва“. Про це повідомило Посольство України в США. Експозиція містить 15 рідкісних репродукцій европейських картин XVIII–XIX ст., які зображають сцени з повсякденного...
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