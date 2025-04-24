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Виставка „Кримськотатарська спадщина“

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Посол України в США Оксана Марка­рова з організаторками виставки. (Фото: Посольство України в США) ВАШІНҐТОН. – У рамках саміту „Укра­їнська дія“ в Українському домі представили виставку „Кримсь­ко­татарська спадщина: корінний народ України у шедеврах мистецтва“. Про це повідомило Посольство України в США. Експозиція містить 15 рідкісних репродукцій европейських картин XVIII–XIX ст., які зображають сцени з повсякденного...


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