Виїхав з України головний підозрюваний у корупції в Києві

Бізнесмен, адвокат і колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який перебуває в розшуку за підозрою в корупції, зміг виїхати з України за допомогою співробітників правоохоронних органів. Це виявили журналісти видання „Українська правда“. Служба безпеки України у коментарі журналістам підтвердила факт виїзду і частину наведених в розслідуванні епізодів. Підозрюваний міг виїхати з України під прикриттям...