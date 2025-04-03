Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Виїхав з України головний підозрюваний у корупції в Києві

By 4 Mins Read

Бізнесмен, адвокат і колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький, який перебуває в розшуку за підозрою в корупції, зміг виїхати з України за допомогою співробітників правоохоронних органів. Це виявили журналісти видання „Українська правда“. Служба безпеки України у коментарі журналістам підтвердила факт виїзду і частину наведених в розслідуванні епізодів. Підозрюваний міг виїхати з України під прикриттям...


Already a member? Log in here

Related Posts