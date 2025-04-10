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Відправлять делеґацію до Вашінґтону

By 1 Min Read

КИЇВ. – Україна відправить делеґацію до Вашінґтону для переговорів щодо деталей нового проєкту угоди щодо корисних копалин, заявила 7 квітня перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко. „Цей діялог відображає стратегічні інтереси обох країн і нашу спільну відданість побудові міцного, прозорого партнерства“, – написала Ю. Свириденко. До складу делеґації увійдуть представники міністерств економіки,...


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