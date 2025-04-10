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Вікторія Спарц проти Володимира Зеленського

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ВАШІНҐТОН. – Конґресвумен українського походження, республіканка Вікторія Спарц заявила, що українці мають поступитися територіями і вимагати відставки президента Володимира Зеленс­ького. В. Спартц наполягає, що нинішній ситуації „легких рішень не буває“, а війну треба вигравати швидко, бо інакше те, що триває довго „не дуже добре закінчується для демократій“. The Telegraph пише, що В. Спартц з презирством...


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