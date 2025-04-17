В Еспанії вироблятимуть українські машини

ЕРЕНСІЯ, Еспанія. – На заводі еспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak. Tecnove підписала угоду з українською компанією „Практика“ про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах. Серійно вироблятимуть розроблені для операцій в екстремальних умовах, з кількома конфіґураціями залежно від місії універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak з високим рівнем захисту та мобільности,...