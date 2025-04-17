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В Еспанії вироблятимуть українські машини

By 1 Min Read

ЕРЕНСІЯ, Еспанія. – На заводі еспанської оборонної компанії Tecnove вироблятимуть українські бронемашини Djura та Kozak. Tecnove підписала угоду з українською компанією „Практика“ про виробництво бронетехніки на своїх підприємствах. Серійно вироблятимуть розроблені для операцій в екстремальних умовах, з кількома конфіґураціями залежно від місії  універсальні броньовані автомобілі Djura та бронеавтомобілі Kozak з високим рівнем захисту та мобільности,...


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