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В ОБСЕ відбулося спеціяльне засідання

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КИЇВ. – Міністер закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 8 квітня в ОБСЕ відбулося спеціяльне засідання Постійної ради, присвячене вбивству дев’ятьох дітей у Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару балістичною ракетою „Іскандер-М“ із касетною бойовою частиною, що розрахована на ураження більшої площі та більшої кількости людей. Україна вітає заяви держав-учасниць ОБСЕ щодо необхідности притягнення...


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