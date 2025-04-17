Генеральний секретар НАТО відвідав Одесу

ОДЕСА. – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу. „Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню аґресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир“, – заявив він. Президент України Володимир Зеленський разом із Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Після...