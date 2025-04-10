Діти з Попасної приїхали на Прикарпаття

Діти з Попасної відвідують історичні місця Калуша. КАЛУШ, Івано-Франківська область. – Калуська громада прийняла на відпочинок дітей з прифронтового міста Попасної, Луганської области. Спокійне дитинство юних українців, їхні рідні домівки та школу забрала війна, але вони з наставниками прагнуть пізнавати інші куточки України. На Прикарпатті діти відчули підтримку і турботу, відвідали Національний парк, „Криїв­ку Черемоша“,...