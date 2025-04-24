Европа захищатиме природу України

Посол Руслан Німчинський і Людмила Островська ПАТОС, Кіпр. – Розпочалася робота над новим дослідницьким проєктом під назвою „Створення життєвих просторів під керівництвом громади в мінливих ландшафтах для управління землекористуванням, стійким до зміни клімату та підтримки нового европейського Баугаузу“ та абревіятурою „LandShift“ – „Зсув землі“. У проєкті беруть участь 26 партнерів і забезпечено фінансування в розмірі...