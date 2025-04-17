Завершився Ukraine Action Summit 2025

Нік Білогорський 6 квітня виступає у Вашінґтоні перед Меморіялом Лінкольна. Маріанна Третяк виступає на саміті. ВАШІНҐТОН. – 9 квітня шостий Ukraine Action Summit 2025, організований Американською коаліцією за Україну, завершився за участю понад 600 делеґатів й став найбільшим на сьогоднішній день інформаційно-пропаґандистським заходом на підтримку боротьби України за свободу і справедливість. Марґрет Елванґер „Делеґації з...