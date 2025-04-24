Занепад і спроби відродження Чорноморської фльоти. Ч. 2

(Продовження з попереднього числа) Серед тих, хто склав присягу, були Микола Тихонов, Петро Піддубний, Яків Древаль, Микола Хомич та інші. Командування частини на чолі з українцем-хохлом, капітаном 1-го рангу О. Крамаренком, який погрожуючи Клюєву пістолетом кричав: „Я вас, хохлов, всех перестреляю!“, організувало цькування офіцерів та мічманів, які склали присягу на вірність народові України. Згодом було...