Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Занепад і спроби відродження Чорноморської фльоти. Ч. 2

By 12 Mins Read

(Продовження з попереднього числа) Серед тих, хто склав присягу, були Микола Тихонов, Петро Піддубний, Яків Древаль, Микола Хомич та інші. Командування частини на чолі з українцем-хохлом, капітаном 1-го рангу О. Крамаренком, який погрожуючи Клюєву пістолетом кричав: „Я вас, хохлов, всех перестреляю!“, організувало цькування офіцерів та мічманів, які склали присягу на вірність народові України. Згодом було...


Already a member? Log in here

Related Posts